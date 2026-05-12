هاكابي: إسرائيل أرسلت للإمارات بطارية من القبة الحديدية

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل أرسلت ‌بطارية من نظام القبة الحديدية وأفرادا لتشغيل منظومة الدفاع الجوية إلى الإمارات.

وذكر هاكابي في فعالية بتل أبيب، أن إسرائيل أرسلت (إلى الإمارات) بطاريات من نظام القبة الحديدية ⁠وطاقما لمساعدتها في تشغيلها.. لماذا؟ لأن هناك علاقة استثنائية بين الإمارات وإسرائيل مبنية على (اتفاقيات إبراهيم)"، في إشارة إلى اتفاقية 2020 التي أقامت بموجبها إسرائيل علاقات مع الإمارات.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد الماضي، صد طائرتين مسيرتين أطلقتا من إيران، مبينة أن دفاعاتها الجوية اشتركت في صد نحو 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخ كروز و2265 طائرة بدون طيار منذ بداية الهجمات الإيرانية.