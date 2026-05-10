"نيويورك تايمز": وساطة باكستان تسببت بطرد واسع لعمالها من الإمارات

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الأحد، أن باكستان تحاول المساعدة في إنهاء الحرب في إيران، إلا أن هذا التحرك تسبب بمشكلات مع الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الصحيفة، أن الإمارات بدأت "عملية طرد واسعة النطاق للعمال الباكستانيين"، على خلفية التوترات المرتبطة بالموقف الباكستاني من الحرب في إيران.

وتقود باكستان وساطة منذ أسابيع لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وتوقعت وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس الماضي، توصل الولايات المتحدة وإيران الى اتفاق في أقرب وقت، فيما أعربت عن أملها في التوصل لحل سلمي مستدام، مؤكدة أنها ما زالت متفائلة.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، استمرار التواصل مع أميركا وإيران على مدار الساعة.