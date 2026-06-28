"نيويورك تايمز" تنفي إلغاء المحادثات مع إيران: قائمة بموعدها

شفق نيوز- واشنطن

نفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مساء الأحد، إلغاء المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، مؤكدة أن تبادل الرسائل مستمر والمحادثات التقنية لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مسؤول أميركي قوله: "لم تلغ أي محادثات بين واشنطن وطهران رغم الضربات، ولا يزال تبادل الرسائل مستمراً عبر قنوات مخصصة لتجنب التصعيد".

وأضاف المسؤول أن "المحادثات التقنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة".

إلى ذلك، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول قوله إن إيران لم تشارك في المحادثات الفنية المقررة، الأحد، بسبب "الهجمات الأخيرة وعدم الوفاء بالشروط"، بحسب "رويترز".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد أفادت، الأحد، بتعليق المحادثات الأميركية الإيرانية المرتقبة في سويسرا وذلك بعد تجدد الضربات بين البلدين، بحسب ما نقلته عن أشخاص مطلعون على الأمر.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد قال إن المحادثات الفنية ستناقش الجوانب التقنية للاتفاق، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستُطبق خلال 60 يوماً، معرباً عن توقعه أن تلتزم طهران بتعهداتها.

وفي المقابل، شهدت الأيام الماضية تبايناً في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من الملفات، من بينها آلية استخدام الأموال الإيرانية المفرج عنها، وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران "تقدم تنازلات كبيرة للغاية"، مؤكداً في تصريحات لاحقة أنها "توافق على كل ما أريده"، بينما نفت طهران مراراً بعض البنود التي تحدث عنها المسؤولون الأميركيون، خصوصاً ما يتعلق بإنفاق الأموال المفرج عنها على شراء منتجات أميركية.