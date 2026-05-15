نيويورك تايمز: ترمب تلقى خططا لضرب إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تلقى من مساعديه، خططاً لضرب إيران، من بينها إرسال قوات خاصة للداخل الإيراني.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين، أن "مساعدي ترمب أعدوا خططا للعودة إلى الضربات العسكرية على إيران، إذا قرر كسر الجمود بمزيد من القصف".

وأضافت أن "من بين الخيارات الأميركية إرسال قوات خاصة إلى داخل إيران لاستهداف مواد نووية مدونة".

وتابعت أن "القوات الخاصة قد تستخدم في محاولة للسيطرة على جزيرة خرج"، مبينين أن "خيارات الإدارة تشمل حملات قصف أشد لمواقع عسكرية وبنى تحتية في إيران".

وكذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مساعدين للرئيس الأميركي دونالد ترمب، قولهم إن "الرئيس لم يتخذ قرارا بعد بشأن خطواته المقبلة المتعلقة بإيران".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد وجه تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، وأكد أن صبره بدأ ينفد معها، حاثاً النظام في طهران على إبرام اتفاق سلام شامل مع أميركا في المنطقة.

وقال ترمب بمقابلة صحفية بُثت في برنامج هانيتي على "فوكس نيوز"، إنه "لن أتحلى بمزيد من الصبر... يجب عليهم التوصل إلى اتفاق"، يأتي هذا تزامناً مع مواصلة واشنطن الحصار البحري المفروض على إيران في مضيق هرمز.

ولدى سؤاله في المقابلة ⁠عن الاستحواذ على اليورانيوم المخصب من إيران، اعتبر الرئيس الأميركي أن هذه المسألة ضرورية فقط من أجل العلاقات العامة، مشدداً على أنه من الأفضل أن تستحوذ بلاده ذلك اليورانيوم، مؤكداً أن الأمر يتعلق بالعلاقات العامة أكثر من أي شيء آخر.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن التوصل إلى تفاهمات بشأن تأجيل المفاوضات حول الملف النووي إلى وقت آخر، وفيما اعتبر أن الوضع في مضيق هرمز "معقد" ويتطلب جهداً لإيجاد حل له، رحب بجهود روسيا والصين والهند وباكستان لحل الأزمة القائمة.