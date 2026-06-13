نيويورك تايمز: المرشد الإيراني مرتاح" لـ"اتفاق السلام" مع أميركا

شفق نيوز- نيويورك

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم السبت، عن تأكيدات وسطاء مدنيين وعسكريين إيرانيين أن المرشد مجتبى خامنئي "مرتاح" للاتفاق المبدئي، إلا أنه لم يُؤكد توقيعه عليه بشكل مباشر.

وبحسب تقرير للصحيفة الأميركية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستوافق في نهاية المطاف على الشروط الأميركية، بشأن البرنامج النووي في الجولة اللاحقة من المفاوضات، وكذلك مدى سرعة تقدم تلك المحادثات".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، قوله إن إيران لن تحصل على أي شيء لمجرد توقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن أي تكهنات حول دفع مليارات الدولارات لطهران فور توقيع الاتفاق الأولي هي "محض افتراء"، حسب تعبيره.

وأوضح المسؤول أن العوائد الاقتصادية لن تُصرف إلا حين تفي إيران بالتزاماتها في الاتفاق، مضيفاً أنه إذا سلّم الإيرانيون اليورانيوم عالي التخصيب، سيحصلون على بعض الدعم المالي؛ وإذا فككوا منشآتهم النووية، سيحصلون على ما هو أكثر من ذلك.