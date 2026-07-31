"نيويورك بوست": تحطم طائرة إف-35 بي تابعة للبحرية الأميركية

شفق نيوز- متابعة

أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم الجمعة، بتحطم مقاتلة من طراز إف-35 بي تابعة للبحرية الأميركية، إثر حادث في قاعدة ميرامار في كاليفورنيا.

وأضافت الصحيفة أن "فرق الطوارئ في المنطقة، استجابت للحادث، ولا تزال بقايا حطام الطائرة المتفحمة ظاهرة للعيان".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحادث وقع قرابة الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب المسؤولين.

ولا يزال سبب الحادث مجهولا، في حين لم تكشف الصحيفة ما إذا كانت هناك أي إصابات.