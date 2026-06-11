نيودلهي: 13 سفينة وآلاف البحارين الهنود عالقون في هرمز

شفق نيوز- نيودلهي

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، يوم الخميس، أن ثلاث سفن مرتبطة بمصالح هندية تعرضت لهجمات نفذتها البحرية الأميركية، مؤكدة تقديم احتجاج رسمي إلى واشنطن بشأن الحوادث.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الهجمات استهدفت ثلاث سفن تقل بحارة هنوداً"، مشيرة إلى أنها "تتوقع من الولايات المتحدة أخذ الاحتجاج الهندي بعين الاعتبار، ولاسيما أن السفن كانت تضم مواطنين هنوداً على متنها".

وأضافت أن "اثنتين من السفن المستهدفة تخضعان لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، فيما صُنفت السفينة الثالثة ضمن فئة السفن غير الملتزمة".

وأكدت الخارجية الهندية أن "الهجمات التي تعرضت لها السفن الثلاث نُفذت من قبل البحرية الأميركية".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الموانئ والشحن الهندية أن "13 سفينة ترفع العلم الهندي ما تزال عالقة في مضيق هرمز"، لافتة إلى أن "أكثر من 18000 بحار هندي موجودون في منطقة الخليج"، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية.

أعلنت الهند، صباح اليوم الخميس، مقتل ثلاثة من بحارتها إثر غارة أميركية استهدفت ناقلة نفط في خليج عُمان، مؤكدة تقديم احتجاج رسمي إلى الولايات المتحدة بشأن الحادثة.