نيجيريا.. اختطاف عشرات التلاميذ من مدرسة بعد هجوم من "متطرفين"
شفق نيوز- أبوجا
قال عضو بمجلس الشيوخ في نيجيريا، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 42 تلميذا باتوا في عداد المفقودين بعد يوم من هجوم شنه مسلحون يُشتبه في انتمائهم إلى جماعات إسلامية متطرفة على مدرسة في ولاية بورنو التي يعصف بها التمرد في شمال شرق البلاد.
وذكر سكان من المنطقة أمس الجمعة أن مسلحين خطفوا عددا غير معلوم من التلاميذ من مدرسة موسى الابتدائية والإعدادية في منطقة أسكيرا-أوبا في أثناء الدوام المدرسي.
وقال علي ندوم عضو مجلس الشيوخ عن منطقة بورنو الجنوبية حيث تقع المدرسة في بيان إن مسؤولين في المدرسة أبلغوه بأنه جرى خطف 32 تلميذا من المدرسة، بينما خطف 10 آخرون من منازلهم القريبة من المدرسة.
ولم ترد الشرطة ولا الجيش في نيجيريا بعد على طلب للتعليق.
ولا تزال بورنو -تقع على الحدود مع الكاميرون وتشاد والنيجر- تمثل بؤرة التمرد الذي تشنه جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة منذ أكثر من 15 عاما.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم أمس الجمعة، بيد أن جماعة بوكو حرام نفذت عمليات خطف مماثلة في الماضي.
وتقع معظم عمليات الخطف في المدارس في شمال غرب البلاد، حيث تقوم العصابات الإجرامية المسلحة بعمليات خطف للحصول على فدية.
وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره النيجيري بولا تينوبو إن عملية عسكرية أمريكية نيجيرية قتلت أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم الدولة الإسلامية، في بورنو في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.