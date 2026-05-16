نيجيريا.. اختطاف عشرات التلاميذ من مدرسة بعد هجوم من "متطرفين"

شفق نيوز- أبوجا

قال عضو بمجلس الشيوخ في نيجيريا، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 42 تلميذا باتوا في عداد ​المفقودين بعد يوم من هجوم شنه ‌مسلحون يُشتبه في انتمائهم إلى جماعات إسلامية متطرفة على مدرسة في ولاية بورنو التي يعصف بها التمرد في شمال شرق البلاد.

وذكر ​سكان من المنطقة أمس الجمعة أن مسلحين خطفوا ​عددا غير معلوم من التلاميذ من مدرسة موسى ⁠الابتدائية والإعدادية في منطقة أسكيرا-أوبا في أثناء الدوام المدرسي.

وقال علي ​ندوم عضو مجلس الشيوخ عن منطقة بورنو الجنوبية حيث ​تقع المدرسة في بيان إن مسؤولين في المدرسة أبلغوه بأنه جرى خطف 32 تلميذا من المدرسة، بينما خطف 10 آخرون من منازلهم ​القريبة من المدرسة.

ولم ترد الشرطة ولا الجيش في ​نيجيريا بعد على طلب للتعليق.

ولا تزال بورنو -تقع ‌على ⁠الحدود مع الكاميرون وتشاد والنيجر- تمثل بؤرة التمرد الذي تشنه جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة منذ أكثر من 15 عاما.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم أمس ​الجمعة، بيد أن ​جماعة بوكو حرام ⁠نفذت عمليات خطف مماثلة في الماضي.

وتقع معظم عمليات الخطف في المدارس في شمال غرب ​البلاد، حيث تقوم العصابات الإجرامية المسلحة بعمليات ​خطف ⁠للحصول على فدية.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره النيجيري بولا تينوبو إن عملية عسكرية أمريكية نيجيرية ⁠قتلت ​أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في ​القيادة العالمية لتنظيم الدولة الإسلامية، في بورنو في الساعات الأولى من ​صباح اليوم السبت.