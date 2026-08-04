نواف سلام يرد على قاسم: من تفرد بالحرب لا يحق له توزيع شهادات بالوطنية

شفق نيوز- بيروت

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الثلاثاء، أن "من تفرد بقرار الحرب لا يحق له توزيع شهادات بالوطنية"، وذلك في رد على تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم.

وأضاف سلام في تصريحات صحفية: "يظن أن اللبنانيين بلا ذاكرة"، في إشارة إلى قاسم.

وأشار سلام إلى أن "حزب الله يحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة"، مبيناً أن "من ربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يجب أن يتحدث عن السيادة".

وتابع سلام: "من تفرد بقرار الحرب يحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة"، مؤكداً أن "العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية".

ولفت سلام إلى أن "الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بتحمل المسؤولية عن خيارات دفع اللبنانيون ثمنها الباهظ".

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن المنطقة تواجه "عدواناً أمريكياً إسرائيلياً" يستهدف لبنان وغزة وإيران والعراق واليمن، ودعا السلطة اللبنانية إلى وقف "التنازلات المجانية"، وأكد أهمية العلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا.