نعيم قاسم يهاجم المفاوضات مع إسرائيل: عبثية ومذلة ومخزية

شفق نيوز- بيروت

شنّ الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، يوم الخميس، هجوماً حاداً على المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل، معتبراً أن أي اتفاق يقوم على نزع سلاح المقاومة مرفوض.

وقال قاسم، في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الخميني وتناول خلالها الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، إن "نتائج المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية مرفوضة من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وأضاف أن "إعلان واشنطن" يرسم المبادئ الأساسية التي تريدها الولايات المتحدة وإسرائيل لإخضاع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى، معتبراً أن جعل نزع سلاح المقاومة شرطاً لأي اتفاق يمثل "إعداماً لقوة لبنان" وتهديداً وجودياً لشعبه.

ورأى أن الطروحات الحالية تهدف إلى إحداث الفتنة بين اللبنانيين وتمكين إسرائيل من تحقيق مكاسب سياسية لم تستطع تحقيقها عبر الحرب، مؤكداً أن هذه المشاريع مستحيلة القبول بالنسبة لمن يتمسك بالسيادة والكرامة الوطنية.

واعتبر قاسم، أن أي مسار أمني يقوم على "وقف إطلاق النار الوهمي" لن يحقق الاستقرار، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل شامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وأكد أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء، مبيناً أن "ما دام الاحتلال موجوداً فالمقاومة مستمرة، وأن حزبه لم يقدم أي التزام بعدم الرد على الهجمات الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "استمرار استهداف القرى اللبنانية وقتل المدنيين يعني أن المستوطنات الإسرائيلية لن تكون آمنة"، مؤكداً أن "المقاومة ستواصل مواجهة ما وصفه بالعدوان بكل ما تمتلكه من إمكانات".

وشدد قاسم على أن تحقيق السيادة اللبنانية يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وإطلاق الأسرى، رافضاً أي ربط بين وجود المقاومة وبين تنفيذ وقف إطلاق النار أو الانسحاب الإسرائيلي.

وفي الشأن الداخلي، دعا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، محملاً السلطات مسؤولية معالجة الانقسام الداخلي عبر الحوار واتخاذ خطوات تؤدي إلى توحيد اللبنانيين في مواجهة التحديات الراهنة.

كما دعا المسؤولين اللبنانيين إلى وقف المفاوضات المباشرة الجارية، واصفاً إياها بأنها "مهزلة وإهانة".

يذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أكد، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل شهدت صعوبات كبيرة، لكنها استؤنفت بعد تدخلات دولية، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مستدام خلال المرحلة المقبلة.