نعيم قاسم يشكر إيران: أعطت كل شيء للبنان دون مقابل

شفق نيوز- بيروت

قدّم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الثلاثاء، شكره إلى إيران لإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف فوري للعمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان، مؤكداً أن إيران أعطت حزب الله والمقاومة وشعب لبنان كل شيء.

وجاء ذلك في رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد رضا قاليباف، عبّر فيها نعيم قاسم، عن شكره للمواقف الإيرانية الداعمة للبنان وشعبه ومقاومته، مبيناً أن "هذا الدعم أسهم في إلزام الاحتلال بوقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، كبند أساسي في التفاهم بين طهران وواشنطن".

وأكد أن "الحزب لطالما اعتبر أن إيران قدمت الدعم للمقاومة وللشعب اللبناني دون مقابل"، موضحا أن "هذا الدعم شمل تعزيز خيارات المقاومة وقدراتها والمساهمة في دعم المجتمع اللبناني".

وأشار قاسم، إلى أن "إيران دفعت الدم أيضا عبر الرد على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت باستهداف الاحتلال، وتحملت تبعات ذلك رغم ما حمله من مخاطر اتساع الحرب"، مضيفا أن "إيران أيقونة العزة والشرف".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انتهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، لافتاً إلى أن اتفاق السلام مع الولايات المتحدة، سيدخل حيز التنفيذ الجمعة.