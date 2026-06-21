نعيم قاسم: وقف النار مع "حرية التصرّف" لإسرائيل مرفوض

شفق نيوز- بيروت

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، عصر الأحد، إن وقف إطلاق النار مع "حرية التصرّف" لإسرائيل استمرار مرفوض للعدوان.

وأضاف قاسم في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "مشروع إنهاء إيران والمقاومة في المنطقة سقط وبالتالي هناك مرحلة جديدة اسمها نتائج كسر المشروع الأميركي الإسرائيلي".

وتابع، "نحن في مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي ولا يصح أن نبقى نناقش قبل سنة وقبل سنتين عندما كان متغولاً".

وأشار إلى أن "وقف إطلاق النار يعني إيقاف العدوان الكامل جواً وبراً وبحراً وعدم الهدم وعدم تركيز الحضور في المناطق المحتلة".

وذكر الأمين العام لحزب الله في كلمته: "شاهدوا إيران فهي تغلق مضيق هرمز من أجل لبنان هذا سلاح بيدكم أيتها الدولة اللبنانية".

ورأى أن "بقاء إسرائيل على الأرض اللبنانية مستحيل، وقناعتي أنها ستزول من الداخل، ولن نقبل بأي خرق وسنواجهه وسنتعامل معه بما نراه مناسباً، وقد انتهينا مما قبل 2 آذار/ مارس الماضي".

وتأتي تصريحات نعيم قاسم، تزامناً مع انطلاق المحادثات المباشرة في سويسرا، بين الوفدين الأميركي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس، والإيراني محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى الوسيطين باكستان وقطر، فيما تصدر ملف وقف إطلاق النار الشامل في لبنان، قضايا الجولة الأولى من المباحثات.

وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عصر الأحد، إنه "محبط" من أداء إسرائيل ضد حزب الله، وأنه يدرس تسليم المسؤولية لسوريا، مضيفاً أن "سوريا ستؤدي المهمة ضد حزب الله بدقة أكبر".

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن الحزام الأمني في جنوب لبنان مستمر، وذلك عقب انعقاد المفاوضات بين طهران وواشنطن في سويسرا.