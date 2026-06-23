نعيم قاسم: لو سقط الميدان لتحقق مشروع "إسرائيل الكبرى"‏

شفق نيوز- بيروت

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الثلاثاء، أن ميدان ‏المعركة لو سقط لكانت إسرائيل خَطت خطوة في مشروعها لإنهاء ‏حزب الله وتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى".‏

وقال قاسم في كلمة متلفزة تابعتها شفق نيوز، إن إسرائيل في ‏الميدان لن تتحمل ولا تستطيع تحقيق أهدافها حتى لو طال ‏الزمن.‏

وأضاف أن "الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض والاستقلال والسيادة ‏هي المقاومة في مواجهة الاحتلال".‏

وأوضح قاسم: "سبق وقالوا لنا إن أميركا تضمن، فضمنت اتفاق ‏‏27-11 لكنها تنصلت منه وقالت إنها لم تضمنه".‏

وعن سبب دخول حزب الله في المعركة، استطرد الأمين العام ‏للحزب بالقول: "انتقلنا من الصبر إلى القتال بالثاني من ‏آذار/مارس بقرار واضح وحاسم لأننا اعتبرنا أن هذا التوقيت ‏وهذه الظروف هي المناسبة".‏

ويأتي تصريح قاسم بعد ساعات من بدء جولة المحادثات ‏الخامسة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية‎.‎

وجرى التمهيد لهذه المفاوضات المباشرة التي تُعقد على مدى ‏ثلاثة أيام في العاصمة الأميركية واشنطن، عبر اتصالات مكثفة ‏لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مع الجانب اللبناني، ‏بالتوازي مع جهود دبلوماسية قادها نائب الرئيس الأميركي جي ‏دي فانس لتثبيت التهدئة بين البلدين.‏

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب مساء أمس الاثنين ‏عن ثقته في قدرته على حلّ مشكلة عدم رغبة إسرائيل في سحب ‏قواتها من الجنوب اللبناني". وقال للصحافيين: "أنا بارع في حلّ ‏المشاكل، وأحلّها بسرعة كبيرة، بما في ذلك مع بيبي (بنيامين ‏نتنياهو)".‏