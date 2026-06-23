نعيم قاسم: لو سقط الميدان لتحقق مشروع "إسرائيل الكبرى"
شفق نيوز- بيروت
أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الثلاثاء، أن ميدان المعركة لو سقط لكانت إسرائيل خَطت خطوة في مشروعها لإنهاء حزب الله وتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى".
وقال قاسم في كلمة متلفزة تابعتها شفق نيوز، إن إسرائيل في الميدان لن تتحمل ولا تستطيع تحقيق أهدافها حتى لو طال الزمن.
وأضاف أن "الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض والاستقلال والسيادة هي المقاومة في مواجهة الاحتلال".
وأوضح قاسم: "سبق وقالوا لنا إن أميركا تضمن، فضمنت اتفاق 27-11 لكنها تنصلت منه وقالت إنها لم تضمنه".
وعن سبب دخول حزب الله في المعركة، استطرد الأمين العام للحزب بالقول: "انتقلنا من الصبر إلى القتال بالثاني من آذار/مارس بقرار واضح وحاسم لأننا اعتبرنا أن هذا التوقيت وهذه الظروف هي المناسبة".
ويأتي تصريح قاسم بعد ساعات من بدء جولة المحادثات الخامسة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.
وجرى التمهيد لهذه المفاوضات المباشرة التي تُعقد على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الأميركية واشنطن، عبر اتصالات مكثفة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مع الجانب اللبناني، بالتوازي مع جهود دبلوماسية قادها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لتثبيت التهدئة بين البلدين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب مساء أمس الاثنين عن ثقته في قدرته على حلّ مشكلة عدم رغبة إسرائيل في سحب قواتها من الجنوب اللبناني". وقال للصحافيين: "أنا بارع في حلّ المشاكل، وأحلّها بسرعة كبيرة، بما في ذلك مع بيبي (بنيامين نتنياهو)".