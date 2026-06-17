نعيم قاسم: الاتفاق الإيراني الأميركي يفتح المجال لإخراج إسرائيل من الأراضي المحتلة

شفق نيوز- بيروت

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يوم الأربعاء، إلى الاستفادة من "المحطة المفصلية" التي يمثلها الاتفاق الإيراني ـ الأميركي، معتبراً أنها تفتح المجال أمام مرحلة جديدة لمواجهة إسرائيل وإخراجها من الأراضي التي تحتلها.

وقال قاسم في كلمة إن الهدف الأساسي من الحرب على إيران كان إسقاط النظام، معتبراً أن "هذا الهدف سقط وأن المشروع الأميركي فشل في تحقيق غاياته".

وأضاف: "لا تستهينوا بما كان يحصل من حرب على إيران".

وتابع أن "جبروت الطغيان الأميركي انكسر، وفشل مشروع واشنطن الاستعماري تجاه إيران"، مشدداً على أن الحرب لم تكن تستهدف إيران فقط، بل كانت تسعى إلى تغيير واقع المنطقة.

وذكر أن مشروع إسرائيل كان يقوم على "إنهاء حزب الله كلياً"، معتبراً أن ذلك يعني "إبادة شريحة كبيرة من اللبنانيين وتهجيرهم".

وأردف أن المقاومة "منعت إسرائيل من تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى"، مؤكداً أن "صمود المقاومة وبيئتها الشعبية أسهم في إنقاذ لبنان ومنع سقوطه".

وأكد أن سقف أي مفاوضات مع إسرائيل يتمثل في تحقيق الأمن المتبادل، مشدداً على أن أي مشروع لنزع سلاح الحزب "لن يمر".

كما دعا إلى البناء على اتفاق عام 2024 من خلال تثبيت وقف العدوان الإسرائيلي، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة الأسرى، وإطلاق مسار إعادة الإعمار.

وأكد أنه "لا وجود لمناطق صفراء أو حمراء"، معتبراً أن المطلوب هو رحيل إسرائيل عن الأراضي التي لا تزال تحتلها.