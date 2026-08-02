نصفهم "حرقاً".. مسلحون يقتلون 12 شخصاً ويخطفون نساء وأطفالاً في نيجيريا

شفق نيوز- أبوجا

أفاد شهود عيان نيجيريون، يوم الأحد، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على قتل 12 شخصاً واختطفواً نساء وأطفالاً وسرقوا عدداً كبيراً من الماشية في قرية شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشهود قولهم إن المسلحين اقتحموا قرية لاجينجي في ولاية سوكوتو وقتلوا "حرقاً" ستة أفراد من ​أسرة واحدة بعد أن ⁠أشعل المهاجمون النار في منزلهم.

وأشاروا إلى أن الهجوم بدأ في الساعة 11 مساء أمس السبت واستمر حتى الثالثة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وتشهد ​المنطقة هجمات متكررة من عصابات مدججة ​بالسلاح تهاجم القرى وتخطف سكانها للحصول على فدى، كما ‌تسرق ⁠رؤوس الماشية.

وقال أحد السكان، ويدعى أووال حسن، لـ"رويترز" عبر الهاتف "قتلوا ما لا يقل عن 12 شخصاً، وأصابوا أربعة آخرين، ​وخطفوا نساء ​وأطفالاً بعد سرقة الكثير من الماشية".

وقال المتحدث باسم شرطة ​سوكوتو، أحمد روفاي، إن الشرطة تجري تحقيقات ​وستعلن ⁠نتائجها في وقت لاحق.

ويأتي هذا الهجوم بعد مرور أسبوع واحد على مقتل ما ⁠لا ​يقل عن 24 مزارعاً ​على يد تلك العصابات في ولاية زمفارا المجاورة.