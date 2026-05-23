نشاط مشبوه في خليج عدن: زوارق مسلحة تطوق سفناً

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم السبت، بوجود تقارير عن نشاط مشبوه داخل خليج عدن.

وذكرت الهيئة، أن تقارير وردت بشأن اقتراب زوارق من سفن في خليج عدن، مشيرة إلى أن أحد الزوارق كان يحمل سلالم وأسلحة.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت مبكر من اليوم السبت، تلقيها تقريراً عن حادثة على بعد 200 ميل بحري غربي سقطرى باليمن، لافتة إلى أن "قبطان ناقلة شحن قال إن قاربا صغيرا على متنه 5 أشخاص اقترب من الناقلة".

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج، بالتزامن مع استمرار الإجراءات العسكرية والبحرية المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والطاقة في العالم.