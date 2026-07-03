إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب السواحل الشرقية

شفق نيوز- جاكرتا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، يوم الجمعة، إن زلزالاً بقوة 6.2 درجة ضرب قبالة سواحل شرق إندونيسيا، من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووقع الزلزال على عمق 120 كيلومترا وعلى بعد نحو 58 كيلومترا غرب مدينة توبيلو في مقاطعة نورث مالوكو، وذلك عند الساعة 11:31 بالتوقيت المحلي (02:31 توقيت غيرينتش).

من جانبها، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أنه لا يوجد خطر حدوث موجات تسونامي.

وتُعد إندونيسيا من أكثر دول العالم عرضة للنشاط الزلزالي، نظراً لموقعها الجغرافي على ملتقى عدد من الصفائح التكتونية ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، التي تشهد باستمرار هزات أرضية وثورانات بركانية تمتد عبر مناطق واسعة من آسيا والمحيط الهادئ.