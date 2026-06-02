نحو 70 قتيلاً وجريحاً بضربات جوية روسية استهدفت مدناً أوكرانية

أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح، جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مدن رئيسية، منها كييف ودنيبرو وخاركيف، فجر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من تحذيرات كشفت عن تخطيط موسكو لشن هجوم واسع.

واستهدفت الضربات الروسية إمدادات الطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا، في وقت كثفت فيه كييف هجماتها هذا العام على منشآت نفطية داخل روسيا، في حرب مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، مما تسبب أحياناً في وقوع إصابات، وسط نفي متبادل من الجانبين باستهداف المدنيين.

وأعلن حاكم دنيبرو، أولكسندر هانزا، عبر تطبيق "تيليغرام"، تعرض المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا لهجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 25 آخرين. وأشار إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفى بحالات متوسطة، ناشراً صوراً لمبانٍ سكنية لحقت بها أضرار جسيمة، ومركبات محترقة، وملعب أطفال مدمر.

وفي العاصمة كييف، أكد رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة 51 آخرين في أنحاء متفرقة من المدينة.

وأوضح كليتشكو أن ضربة صاروخية استهدفت مبنى سكنياً مؤلفاً من 24 طابقاً، مما أدى إلى انهياره، مرجحاً وجود عالقين تحت الأنقاض.

وأضاف أن حريقاً اندلع في مبنى غير سكني بحي "بوديل"، فيما اشتعلت النيران في مبنى سكني آخر مؤلف من تسعة طوابق إثر سقوط حطام صواريخ على سطحه، مبيناً عبر "تيليغرام": "في حي أوبولون، تحترق سيارات جراء تساقط حطام الصواريخ، وهناك حرائق في موقعين بمناطق مفتوحة، أحدهما قرب روضة أطفال".

وإثر هذه الهجمات، لجأ آلاف السكان في كييف إلى محطات المترو والمخابئ الأرضية بعد صدور تحذيرات من غارات جوية شملت معظم أنحاء البلاد فجر اليوم.