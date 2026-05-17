"نحتفظ بحق الرد".. السعودية تعلن اعتراض 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية

شفق نيوز- الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، متوعدة باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد في الزمان والمكان المناسبين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أنه "في صباح يوم الأحد الموافق (17 أيار/ مايو 2026) تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية".

وأكد المالكي أن "وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

هذا وكانت وكالة "رويترز"، قد كشفت الأربعاء الماضي، أن طائرات مقاتلة سعودية قصفت أهدافاً مرتبطة بالفصائل المسلحة في العراق، خلال الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن هذه الضربات تُعد جزءاً من نمط أوسع من الردود العسكرية حول الخليج والتي ظلت مخفية إلى حد كبير خلال صراع امتد إلى منطقة الشرق الأوسط.

واستدعت السعودية سفير العراق في 12 نيسان/ أبريل 2026 للاحتجاج على الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية.

يذكر أن الفصائل المسلحة العراقية كانت قد أعلنت دخول الحرب إلى جانب إيران، منذ بدايتها أواخر شباط/ يناير الماضي.