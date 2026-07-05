نتنياهو ينفي حصول "صدع" في علاقته بترمب: متفقان بالرؤى ونناقش الاختلافات بانفتاح

شفق نيوز- الشرق الأوسط

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، حصول "صدع" في العلاقة بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكداً أن هناك اتفاق في الرؤى بينهما وأي خلافات تحصل تتم مناقشتها بانفتاح.

وقال نتنياهو في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "الرئيس ترمب قائد أميركا ويفعل ما يصب في مصلحتها وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها".

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك صدعاً في العلاقة مع ترمب. أنا وترمب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات ونناقشها بصراحة وانفتاح وعادة نتوصل لحلول".

ويوم أمس السبت، كشفت القناة 15 الإسرائيلية، أن ترمب طلب من نتنياهو عدم "تفجير الوضع" في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران.

وأكدت القناة، أن نتنياهو طلب تأجيل العملية بمنطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من ترمب.