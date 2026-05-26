نتنياهو يعلن تعميق العمليات العسكرية في لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، ‏تعميق العمليات العسكرية في لبنان.‏

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، إن الجيش الإسرائيلي يعمل ‏بقوات كبيرة في لبنان ويقوم بتحصين الحزام الأمني.‏

ويأتي تصريح نتنياهو، بعد ما أفادت ‏القناة 12 الإسرائيلية، في ‏وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر في الجيش ‏الإسرائيلي، ببدء عملية برية في لبنان تتجاوز ما يعرف حدوديا ‏بـ"الخط الأصفر‎". ‎

ووفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فقد أوضحت المصادر أن ‏الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية أوسع في جنوب لبنان تتجاوز ‏ما سمي بـ"الخط الأصفر"، مبينة أن القوات الإسرائيلية وسعت ‏عملياتها البرية في منطقة النبطية، متجاوزة شمال الخط الأصفر‎.‎

في حين أفادت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي بأن ‏الهدف من هذا التوسع إبعاد مطلقي المسيرات الانقضاضية من ‏عناصر حزب الله، على إسرائيل‎. ‎

و"الخط الأصفر" هو مصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى خط ‏ترسيم ومنطقة عازلة داخل جنوب لبنان، يمتد من قضاء حاصبيا ‏مروراً بمنعطف نهر الليطاني وصولاً إلى إسكندرونة غرباً، ‏وتسعى إسرائيل من خلاله إلى تحويل نحو خمس وخمسين قرية ‏إلى منطقة عازلة، وتوسيع العمليات البرية متجاوزة هذا الخط.‏