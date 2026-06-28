نتنياهو يعلن تدمير بنية تحتية لحزب الله ويؤكد: أبلغنا واشنطن قبل الهجوم

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، عن تدمير بنية تحتية تابعة لحزب الله في قرية جنوبي لبنان، فيما أكد نتنياهو إبلاغ واشنطن قبل الهجوم.

وذكر بيان لمشترك لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش دمّر نفقاً يزيد طوله عن 200 متر تابع لحزب الله في مجدل زون جنوبي لبنان.

وأضاف، أن النفق الذي تم تدميره كان يحتوي على مئات قطع الأسلحة وعدد من منصات إطلاق الصواريخ.

وأشار البيان، إلى أن "الجيش سيواصل تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال".

وأوضح، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعد توقيع لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، اتفاقاً إطارياً في العاصمة الأميركية واشنطن، عقب الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين. وشهد الاتفاق، الذي جاء بعد أربعة أيام من المحادثات، أول اختراق في مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مساعٍ أميركية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات التنفيذ بين الطرفين.