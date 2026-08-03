نتنياهو يعترف بوجود خلاف مع ترمب بسبب الاتفاق مع حماس

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وجود خلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائلاً "ثمة خلافات مع الرئيس ترمب لا أخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس".

وأضاف نتنياهو، في تصريح صحفي: "يجب تجريد حركة حماس من سلاحها وجعل قطاع غزة منزوع السلاح، قبل الانتقال إلى مرحلة إعادة الأعمار".

وأوضح نتنياهو قائلاً: "ثمة من يعتبر أن فتح الباب للغزيين للمغادرة دون تهديد سلاح جريمة حرب أو (ترانسفير)".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن "مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة".

وأضاف ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "تُعد هذه خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، ويمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة لكي تخضع غزة أخيراً لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، ستحظى إسرائيل بالأمن الذي تستحقه، ولن تعود غزة تُستخدم كقاعدة لشن هجمات إرهابية".

يشار إلى أن إسرائيل قد أبلغت واشنطن، في وقت سابق من اليوم، عن مخاوفها حول خطة إنهاء الحرب في غزة، والتي كان دونالد ترامب قد أشاد بها، في وقت كثفت القوات الإسرائيلية ضرباتها على الأراضي الفلسطينية، في أحدث مؤشر إلى التباين بين ترمب وبنيامين نتانياهو.

وطالب مكتب نتنياهو، حماس باتخاذ خطوات ملموسة باتجاه نزع سلاحها، على الرغم من أن الحركة أعلنت الجمعة أنها ستتخلى عن أسلحتها بموجب خطة ترمب، على أن تتسلم لجنة فلسطينية قيد التشكيل تلك الأسلحة.