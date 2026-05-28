نتنياهو: يجب إنهاء المهمة ضد إيران

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، بأنه يتحدث مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب يومياً بهدف إنهاء التهديد الإيراني في المنطقة، مشدداً أنه يتعين إنهاء هذه المهمة.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، إن القوات الإسرائيلية تسيطر على 60% من قطاع غزة، مع توجيهه بالانتقال إلى السيطرة على 70%، مشيراً إلى أن النسبة قابلة للزيادة، ومشدداً على مواصلة العمل - حسب الضرورة - في جميع الساحات وفي كل مكان.