نتنياهو وكاتس يوجهان الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، يوم السبت، الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، بحسب ما نقلته ‏القناة "12" الإسرائيلية.

ويأتي توجيه نتنياهو وكاتس في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية لـ"خاتم الأنبياء" العسكرية في إيران، إغلاق مضيق هرمز أمام عبور السفن والملاحة البحرية، رداً على ما وصفته بإخلال الولايات المتحدة في تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، والانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من، اليوم السبت، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مغادرة وفد إيراني إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ "تعهدات" الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم.

وذكرت الوزارة، في بيان، إن "البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم، والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان".

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، عصر اليوم السبت، أن المحادثات التقنية بين واشنطن وطهران ستُعقد غداً الأحد في منتجع بورغنستوك بسويسرا.