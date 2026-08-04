نتنياهو: نرفض المسودة الأميركية بشأن غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، رفضه المسودة الأميركية حول غزة، مشدداً على ضرورة عدم الانسحاب من القطاع حتى تجريد حماس من سلاحها بالكامل.

وذكر نتنياهو في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "الأميركيين أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها وأرسلنا ملاحظاتنا عليها"، مشيراً إلى أن "دونالد ترمب وفريقه يعتقدون أن بالإمكان تجريد حماس من سلاحها وجعل قطاع غزة منزوع السلاح ونحن نفحص ذلك".

وأضاف: "عازم على تحقيق مصالحنا الأمنية ولن ننسحب من الخطوط في قطاع غزة حتى تجريد حماس من سلاحها بالكامل، ونوجه قوات الجيش لعمل كل ما يلزم للدفاع عن أنفسهم وعن مواطنينا وإسرائيل".

وكان نزع سلاح حماس نقطة خلاف رئيسية في سبيل تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكونة من 20 بنداً بشأن غزة، التي كُشف عنها الخريف الماضي.

ومن المقرر، حسب الخطة، أن تبدأ عملية تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة وهدم مواقع الإنتاج العسكري والأنفاق بعد وصول اللجنة الفلسطينية ونشر القوات الدولية.

لكن حماس أبدت اعتراضاً واضحاً بعد تغيير الخطة، وأعلنت أنها تنتظر رداً رسمياً من "مجلس السلام" والوسطاء بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.