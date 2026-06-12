نتنياهو: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً ما دمت رئيساً لوزراء إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أن إيران "لن تمتلك" سلاحاً نووياً ما دام هو في منصبه.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "أنا والرئيس الأميركي دونالد ترمب متفقان بشأن مسألة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً".

وكشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن واشنطن وطهران ستوقعان مذكرة تفاهم في جنيف الأحد المقبل، مشيرة إلى أن التوقيع سيقتصر على مذكرة تفاهم تمهيدية وليس اتفاقاً نهائياً.

وفي السياق، كشفت وكالة "مهر" الإيرانية عن تفاصيل جديدة لمسودة مذكرة تفاهم من 14 بنداً بين إيران والولايات المتحدة، نقلها مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني.

وبحسب الوكالة، فإن المسودة تتضمن مهلة 60 يوماً للتفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي يقوم على الملف النووي والإلغاء الكامل للعقوبات الأولية والثانوية الأميركية، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب البنود الأخرى.

وتشير المسودة، إلى أن بنودها تضم "تجديد التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بعدم إنتاج سلاح نووي، وتعهداً أميركياً خلال فترة التفاوض بعدم تعزيز قواتها في المنطقة وعدم فرض أي عقوبات جديدة".

وفي مساء أمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى "تسوية" للحرب مع إيران، مشيراً إلى أن الاتفاق بات في مراحله النهائية، مع استكمال الترتيبات الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.