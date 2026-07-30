نتنياهو: لم أقنع ترمب بضرب إيران.. وهرمز سيفقد أهميته بعد الحرب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أن يكون قد حاول إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف الهجمات على إيران خلال اجتماعهما الأخير في واشنطن.

ونقلت شبكة "أي بي سي نيوز" عن نتنياهو قوله إنه بحث مع ترمب "خيارات متنوعة" للتعامل مع إيران، من بينها التفاوض على اتفاقية أوسع مع طهران.

وأضاف أن النقاشات تناولت أيضاً خيارات أخرى، شملت مواصلة فرض الحصار على مضيق هرمز أو اللجوء إلى إجراءات عسكرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الخيارات أو ما إذا كان قد جرى اتخاذ أي قرار بشأنها.

وأشار نتنياهو إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تشهد تنسيقا وثيقا، مقرا بأن التحديات التي تفرضها إيران لا تزال قائمة، لكنه شكك في إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي حقيقي مع النظام الإيراني، واصفا أساليب طهران بالمماطلة والمراوغة الدائمة.

وتطرق نتنياهو إلى مستقبل مضيق هرمز، متوقعاً أن يفقد مضيق هرمز قوته كأداة ابتزاز بعد انتهاء الحرب، وذلك بفضل خطط بديلة لنقل الطاقة عبر البحر الأحمر إلى إسرائيل ومنها إلى البحر المتوسط، مؤكدا أن هذه الخطوة ستنجح في فك الخناق الذي تفرضه إيران على الملاحة العالمية.