نتنياهو: قواتنا عبرت نهر الليطاني وسنواصل ضرب حزب الله بقوة شديدة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجمات مكثفة ضد حزب الله في لبنان، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني جنوب البلاد.

وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "إسرائيل تضرب حزب الله بقوة شديدة وستواصل ذلك"، مضيفاً: "هاجمنا الآن في بيروت وأمس في صور، وقواتنا عبرت نهر الليطاني".

وتأتي تصريحات نتنياهو بالتزامن مع تصعيد ميداني متواصل على الجبهة اللبنانية، وسط تبادل للهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وغارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان الساعات الماضية.