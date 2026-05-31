نتنياهو: سيطرنا على قلعة الشقيف وقتلنا 700 عنصر من حزب الله

عد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف في جنوب لبنان "تغييرًا جذريًا" في مسار العمليات العسكرية، مؤكداً قتل 700 عنصر من حزب الله خلال شهر.

وقال نتنياهو، خلال كلمة تناول فيها التطورات الميدانية، أن القوات الإسرائيلية "عادت اليوم إلى الشقيف"، في إشارة إلى المنطقة التي شهدت خلال السنوات الماضية مواجهات متكررة على الحدود اللبنانية.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي تمكن، وفق قوله، من قتل نحو 700 عنصر من حزب الله خلال الشهر الجاري، و8 آلاف منذ أذار الماضي، معتبرًا أن العمليات العسكرية الجارية حققت نتائج ميدانية مهمة.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية، وتواصل العمليات الإسرائيلية في عدد من المناطق جنوب لبنان.