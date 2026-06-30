نتنياهو: سنهاجم إيران مجدداً إذا لزم الأمر وأمامنا المزيد من اتفاقيات السلام

شفق نيوز- الشرق الأوسط

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بمهاجمة إيران للمرة الثالثة "إذا اقتضى الأمر"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود المزيد من "اتفاقيات السلام" في الأفق.

وذكر نتنياهو في تصريحات صحفية: "إذا اقتضى الأمر فسنهاجم إيران للمرة الثالثة"، فيما لفت إلى أن "أمامنا المزيد من اتفاقيات السلام".

وأقر نتنياهو بوجود بعض الخلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أحياناً، قائلاً إن "علاقتي جيدة جداً مع ترمب لكن ثمة اختلافات في وجهات النظر".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نتنياهو، بقاء القوات الإسرائيلية في مناطق جنوب لبنان، حتى زوال ما وصفه "خطر" إيران وحزب الله.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أجريا جولة ميدانية في جنوب لبنان.

وتأتي هذه الزيارة وسط استمرار الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية باستهداف إسرائيل، أمس الاثنين، عدة مناطق على طول الحدود، بما في ذلك المنطقة الواقعة بين قنطرة ودير سرياني، وبلدة حداثا (بلدة بنت جبيل)، وعدة مناطق قرب نهر الليطاني.

وبموجب الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل، الجمعة الماضي، يتعين على الجيش اللبناني أن يستعيد "سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية"، بعد "التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها، وهو ما سيتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب تدريجياً من الأراضي اللبنانية".