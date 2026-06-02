نتنياهو: أسس النظام الإيراني تصدعت ونهايته السقوط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن الثمن الذي دفعته إيران كان "باهظاً"، معتبراً أن أسس النظام الإيراني تعرضت لتصدعات عميقة جراء التطورات الأخيرة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات له أن ما يجري يمثل تحولاً كبيراً في وضع إيران الداخلي والإقليمي.

وتابع بالقول: "أقول لكم إن نهاية النظام الإيراني هي السقوط"، في تصعيد جديد للخطاب الإسرائيلي تجاه طهران وسط استمرار التوترات بين الجانبين.

وأصدر نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، أوامر للجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن يثنيه ترمب عن هذا التصعيد بعد مكالمة هاتفية.

وهددت إيران، من جانبها، بأن الحرب على لبنان هي حرب على جميع الجبهات، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل خرق وقف إطلاق النار.