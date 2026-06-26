نتنياهو بعد الاتفاق مع لبنان: حققنا إنجازاً كبيراً لإسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، توقيع اتفاق الإطار مع لبنان بـ"الإنجاز الكبير" لإسرائيل.

وذكر نتنياهو في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "اتفاق الإطار ضربة قوية لإيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان، ويؤكد الاتفاق عدم وجود دور لإيران وحزب الله في لبنان، وحققنا إنجازاً كبيراً لإسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "سنسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، وإسرائيل ستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه".

إلى ذلك قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "وقعنا مع لبنان إطار عمل يهدف للتوصل إلى اتفاقات مستقبلية، وأن إطار العمل الثلاثي مع لبنان يمثل إنجازاً كبيراً لإسرائيل وهو ينهي محاولات إيران فرض انسحاب كامل من جنوب لبنان ويمنع إيران وحزب الله من أي دور في لبنان".

وأضافت الرئاسة: "اتفقنا مع لبنان على مشروع تجريبي لنزع سلاح حزب الله سينفذ بجنوب وشمال نهر الليطاني خارج الخط الأصفر بمنطقتين قريبتين من الخط الأصفر".

وأكدت: "سنحافظ على حرية العمل العسكري داخل الشريط الأمني بلبنان وسنحافظ على الشريط الأمني في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله".

ووقع لبنان وإسرائيل، الجمعة، على "اتفاق إطاري" بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أميركية، في أول اختراق بمسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، وسط مساعٍ أميركية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات تنفيذه.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبي خلال حفل التوقيع: "يسرنا الاعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة".