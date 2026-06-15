نتنياهو: الأمر لم ينتهِ مع إيران وسنبقى في المناطق العازلة بلبنان وغزة وسوريا

شفق نيوز- الشرق الاوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، إن إسرائيل نجحت في إبعاد "الخطر النووي الوجودي" الذي كانت تمثله إيران، مؤكداً أن المواجهة لم تنتهِ بعد وأن اسرائيل ستواصل العمل لضمان أمنها.

وأضاف نتنياهو في كلمة له، أن إسرائيل "ألحقت ضرراً هائلاً بالإيرانيين" وأنقذتها من "خطر التدمير النووي"، معتبراً أنه "لو لم نسارع لضرب إيران لحصلت على قنبلة نووية".

وتابع: "قتلنا قادة إيران وألحقنا أذى بالغاً بأجهزتها الأمنية وأنقذنا إسرائيل من التهديد النووي الإيراني"، مضيفاً أن إسرائيل "أبعدت خطر تدميرها وسكانها وأنقذتها من الخراب، لكن نضالنا لم ينتهِ بعد".

وقال إن "النظام الإيراني كان يتجه للحصول على سلاح نووي وتمكنا من تدمير برنامجيه الصاروخي والنووي"، مؤكداً: "أنا لم أخطئ وحددنا هدفنا وهو إبعاد الخطر النووي الوجودي عن إسرائيل".

وفي ما يتعلق بالحرب في غزة، قال نتنياهو: "قتلنا الضيف وهنية والسنوار وكل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر وأعدنا كل مخطوفينا من غزة"، مضيفاً: "دخلنا إلى مدينة غزة وأعدنا كل المخطوفين".

وعن لبنان، أكد نتنياهو أن إسرائيل "قتلت نصر الله ومنعت اجتياح الجليل"، مشيراً إلى أنها "سيطرت على مناطق مركزية في لبنان هدد منها حزب الله إسرائيل".

وأضاف: "أنزلنا ضربات قاصمة بحزب الله وأجهضنا مخطط قوة الرضوان لاجتياح الجليل"، مؤكداً أن إسرائيل "نجحت في استعادة الأمن للجنوب وهذا ما ستفعله في الشمال"، وأنه حريص على حصول سكان الشمال على مستوى الأمن ذاته الذي ينعم به سكان الجنوب.

وتابع: "دمرنا أسلحة نظام الأسد وسنظل في المناطق الأمنية مهما تطلب الأمر"، مؤكداً أن إسرائيل "لن تسمح للتنظيمات الإرهابية بالتمركز على حدودها".

كما قال إن إسرائيل "غيرت عقيدة القتال وكسرت حاجز الخوف وأصبحت تبادر وتفاجئ"، مضيفاً: "هناك من يريد تقزيم الإنجازات التي حققناها وسنحقق مزيداً من الأمور العظيمة"، ومؤكداً أن بلاده "ستضمن استقلالها في مجال السلاح وستطور ابتكارات أقرب إلى الخيال".

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن، قال نتنياهو: "أصر على مصالحنا الأمنية في علاقاتنا مع ترمب والولايات المتحدة"، مضيفاً أن إسرائيل "في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه في 7 أكتوبر وقد كسرت محور الإرهاب".

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت أعلنت فيه طهران التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة، إذ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الاتفاق بين إيران وأميركا من المقرر توقيعه يوم الجمعة المقبل، فيما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي ونائبه كاظم غريب آبادي إنجاز نص مذكرة التفاهم بين الجانبين، تمهيداً لبدء مرحلة تفاوض جديدة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. كما تحدثت مصادر إيرانية عن إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق المرتقب.