نتنياهو: القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني ونعمل في بيروت والبقاع

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان.

وقال نتنياهو خلال زيارته الحدود الشمالية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إن "قواتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مواقع استراتيجية".

وتابع نتنياهو: "نعمل أيضا في بيروت والبقاع وعلى امتداد الجبهة بأكملها".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أوصى القيادة السياسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بتكثيف الضربات والعمليات البرية في لبنان، وسط مخاوف من ضغوط أميركية على إسرائيل قريبا لوقف عملياتها في لبنان.

وبحسب القناة 12 العبرية، يستعد الجيش الإسرائيلي لتكثيف عمليته العسكرية باستخدام أسلوب الغارات خارج الخط الأصفر.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أنه ليس من الصواب "إطالة أمد" الوضع الحالي لفترة طويلة، نظرا لتأثير ذلك بشكل مباشر على سكان الشمال.