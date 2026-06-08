نتنياهو: الحرب مع إيران وحزب الله "لم تنته بعد"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أن الحرب ضد حزب الله اللبناني "لم تنته بعد"، مؤكداً إجراء "محادثات جيدة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال نتنياهو في كلمة له، إن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة علينا وهذا غير مقبول.

وهدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بالقول: "سنرد بقوّة على أي هجوم إيراني جديد".

ولفت إلى أن "المعادلة الجديدة التي حاولت إيران وحزب الله فرضها علينا لن تتحقق"، مبينا أن "إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى".

وختم نتنياهو حديثه بالقول: "المعادلات الإيرانية" لن تحظى بأي قبول في عهدي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الجيش سيوقف إطلاق النار في إيران ولكن ليس في جنوب لبنان"، مبيناً أن "الهجمات على الجنوب اللبناني ستتواصل".

في حين نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن مسؤول كبير قوله إنه "إذا واصل حزب الله قصف البلدات الإسرائيلية، فسنواصل قصف الأهداف في كل لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، مؤكدا في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان، فسيكون رد طهران "أشد قوة".