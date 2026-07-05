نتنياهو: بلدات لبنانية مسيحية طلبت الانضمام إلى إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن بعض "البلدات اللبنانية المسيحية" طلبت ضمّها إلى إسرائيل.

وأوضح نتنياهو في مقابلة مع "فوكس نيوز": "يجب أن أقول لكم إننا نهتم أيضاً بأصدقائنا، ولا سيما المسيحيين في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "بعض القرى المسيحية في لبنان طلبت بالفعل أن تُضم إلى إسرائيل، لأننا نحميها من حزب الله الذين يريدون قتلهم. ونحن نفعل الشيء نفسه مع المسيحيين في كل مكان".

من جهتها، نفت القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان بشكل قاطع صحة ما تداولته بعض وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية.

ووصفت في بيان مشترك هذه المعلومات بأنها "ملفقة"، مؤكدة أن الادعاءات المتداولة عارية تماماً من الصحة، مشددة على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى نتنياهو، حصول "صدع" في العلاقة بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكداً أن هناك اتفاق في الرؤى بينهما وأي خلافات تحصل تتم مناقشتها بانفتاح.

وكانت القناة 15 العبرية قد كشفت أمس السبت، أن ترمب طلب من نتنياهو عدم "تفجير الوضع" في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران.

وأكدت القناة، أن نتنياهو طلب تأجيل العملية بمنطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من ترمب.