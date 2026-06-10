نائب ترمب يؤكد الاقتراب من اتفاق مع إيران والخارجية الاميركية تفرض عقوبات جديدة

شفق نيوز- واشنطن

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الأربعاء، اقتراب واشنطن من اتفاق يعالج الملف النووي الإيراني، في حين أكدت وزارة الخارجية الأميركية، فرض عقوبات على 13 فردا وكيانا في إيران وبيلاروسيا والصين.

وقال فانس، لقناة "سي بي إس نيوز": "قريبون للغاية من التوصل لاتفاق يعالج برنامج إيران النووي على المدى الطويل"، مبيناً أن "هدف سياستنا ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا في المستقبل".

وتابع فانس قائلاً: "لا يزال هناك عمل يجب إنجازه لكننا نواصل التقدم نحو الاتفاق".

من جانبها أوضحت وزارة الخارجية الأميركية، مواصلة من خلال عملية الغضب الاقتصادي تعطيل شبكات التوريد التي تدعم البرامج العسكرية لإيران.

وأكدت الخارجية الأميركية فرض عقوبات على 13 فردا وكيانا في إيران وبيلاروسيا والصين سعوا لشراء أسلحة لصالح الحرس الثوري.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، قد أفاد مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترمب عقد اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث خيارات توجيه ضربات جديدة ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلانه أن الولايات المتحدة ستضرب طهران "مجدداً وبقوة اليوم".

ونقل الموقع عن مصدرين أميركيين قولهما، إن أحد الخيارات التي يدرسها ترمب يتمثل في تنفيذ عملية واسعة النطاق وقصيرة المدة، بهدف الضغط على إيران لتغيير موقفها في المفاوضات، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، كشف الموقع أيضاً، أن مسؤولين إيرانيين وأميركيين أجروا محادثات متوازية مع وسطاء قطريين في الدوحة خلال اليومين الماضيين، مبيناً أن قطر حاولت ترتيب اجتماع ثلاثي مع طهران وواشنطن لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن القضايا العالقة في الاتفاق، لكن الجانب الإيراني رفض ذلك، بحسب ما نقله عن مصدر إقليمي.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، إيران بهجمات جديدة وشديدة، متهماً طهران بـ"الاستخفاف بعقولنا" في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض، أن واشنطن "ستوجه ضربات قوية مجدداً اليوم، كما فعلنا بالأمس".