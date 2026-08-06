نائب ترمب: الإيرانيون طرف بالغ الصعوبة في التفاوض

شفق نيوز- واشنطن

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الخميس، أن المفاوضات مع إيران ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مع طهران.

وقال فانس، في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، إن الإيرانيين "طرف بالغ الصعوبة في التفاوض"، مضيفاً أن النظام الإيراني يشهد انقسامات بين من يريد إنهاء الحرب ومن يسعى إلى استمرارها.

وأضاف أن الولايات المتحدة "ما تزال في منتصف الطريق"، لكنها ستخرج في موقع أقوى، مؤكداً أن أسعار الطاقة ستنخفض، وأن إيران "لن تمتلك سلاحاً نووياً".

وشدد نائب الرئيس الأميركي على عدم وجود أي خلاف مع الرئيس دونالد ترمب بشأن السياسة تجاه إيران، مؤكداً أن الإدارة الأميركية موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس.