نائب الرئيس الأميركي يصل إلى سويسرا تمهيداً لمفاوضات إيران

شفق نيوز- جنيف

وصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى سويسرا، اليوم الأحد، تمهيداً لإجراء محادثات ديبلوماسية مرتقبة مع مسؤولين إيرانيين، تركز على الملف النووي وتهدئة الأوضاع الإقليمية.

وقال متحدث باسم فانس، إن نائب الرئيس وعقيلته وصلا إلى قاعدة "إيمن" الجوية في سويسرا عند الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش (الثامنة بتوقيت بغداد)، في زيارة من المتوقع أن تستمر بضعة أيام.

وبدأت الوفود الأميركية والإيرانية، إلى جانب الوفد الباكستاني (الذي يدير القنوات الدبلوماسية بين الطرفين)، بالوصول إلى سويسرا للمشاركة في هذه المحادثات الفنية التي توصف بـ"الحساسة والمفصلية" لبحث تطورات المنطقة وملف طهران النووي.

وكان فانس قد أكد في تصريحات قبيل مغادرته واشنطن، أن بلاده تأمل في إحراز تقدم ملموس بالملف النووي الإيراني، إلى جانب بحث جهود وقف إطلاق النار في لبنان، مشيراً إلى أن المحادثات الفنية ستنطلق غداً بحضور الوسطاء، ومشدداً على أهمية التأسيس لـ"مسار صحيح" في التفاوض مع طهران.