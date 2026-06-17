11 June - 19 July 2026
00 days
00 hours
00 mins
00 secs
  • كأس العالم 2026
  • جدول المباريات

    • نائب الرئيس الأميركي: نسعى لتحقيق نتائج إيجابية بالمفاوضات مع إيران

    نائب الرئيس الأميركي: نسعى لتحقيق نتائج إيجابية بالمفاوضات مع إيران نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس (أرشيف)
    2026-06-17T05:03:21+00:00

    شفق نيوز - واشنطن

    أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أن واشنطن تسعى إلى تحقيق نتائج مثمرة في المفاوضات المرتقبة مع إيران خلال 60 يوماً، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة بعد تصاعد حدة التوترات التي دامت لأكثر من ثلاثة أشهر.

    وقال فانس، في تصريحات صحفية، إنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يريان التفاوض المباشر مع إيران "مكافأة" لها، بل خطوة "جدية" للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة، مؤكداً حضوره مفاوضات "جنيف" المقررة، كما حضر محادثات باكستان بهدف "تبيين نوايا الإيرانيين ومدى جديتهم" في إنهاء الصراع.

    وشدد على بقاء الولايات المتحدة منخرطة في المحادثات مع إيران، والسعي لتحقيق ما فيه مصلحة الشعب الأميركي، لافتاً إلى أن أميركا لن تدفع شيئاً من أموالها لإيران "تحت أي ظرف من الظروف".

    أخبار ذات صلة arrow right header.svg

    Shafaq Live
    Shafaq Live
    عربي
    عربي
    Radio radio icon