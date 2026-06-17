نائب الرئيس الأميركي: نسعى لتحقيق نتائج إيجابية بالمفاوضات مع إيران

شفق نيوز - واشنطن

أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أن واشنطن تسعى إلى تحقيق نتائج مثمرة في المفاوضات المرتقبة مع إيران خلال 60 يوماً، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة بعد تصاعد حدة التوترات التي دامت لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال فانس، في تصريحات صحفية، إنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يريان التفاوض المباشر مع إيران "مكافأة" لها، بل خطوة "جدية" للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة، مؤكداً حضوره مفاوضات "جنيف" المقررة، كما حضر محادثات باكستان بهدف "تبيين نوايا الإيرانيين ومدى جديتهم" في إنهاء الصراع.

وشدد على بقاء الولايات المتحدة منخرطة في المحادثات مع إيران، والسعي لتحقيق ما فيه مصلحة الشعب الأميركي، لافتاً إلى أن أميركا لن تدفع شيئاً من أموالها لإيران "تحت أي ظرف من الظروف".