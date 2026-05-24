أمين عام حزب الله: نأمل شمولنا باتفاق وقف إطلاق النار

شفق نيوز- بيروت

أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم السبت، عن أمله بوقف إطلاق النار "بالكامل" وشمول لبنان بالاتفاق بين أميركا وإيران.

وقال قاسم في كلمة متلفزة، إن "إيران ستخرج مرفوعة الرأس وستكون قوة استثنائية لها مكانة دولية يلجأ إليها كل الأحرار في العالم"، بحسب تعبيره.

وهاجم الأمين العام لحزب الله، الحكومة اللبنانية، مشدداً على أن "الحكومة إذا كانت عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل".

وأشار إلى أن "حصرية السلاح في هذه المرحلة هي لاستهداف المقاومة، وهي مشروع إسرائيلي".

ولفت قاسم، إلى أن "نزع سلاح المقاومة هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدًا للإبادة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المفاوضات الحالية مع إيران تختلف كلياً عن اتفاق إدارة أوباما، وذلك بعد حديثه عن اتفاق مبدئي مع طهران يتضمن فتح مضيق هرمز.

ورجح مسؤول أميركي عدم التوصل لاتفاق نهائي مع إيران في موعد قريب، رغم تأكيده حصول موافقة إيرانية مبدئية على الإطار العام للاتفاق.

وأوضح أن الخلافات ما تزال تتركز حول الصياغات النهائية ومذكرة التفاهم، مع الحاجة لعدة أيام لاستكمال الموافقات الداخلية في طهران.

كما أشار إلى وجود تنازلات إيرانية "ملحوظة" في ملف التخصيب، مقابل تمسك واشنطن بمعالجة ملف المخزون النووي ورفض أي رسوم على المرور في مضيق هرمز.