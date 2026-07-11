أميركيون في جنازة خامنئي.. مؤثرون يثيرون الجدل بتضامنهم مع إيران

شفق نيوز- طهران

شهدت مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي حضور عدد من المؤثرين والمدونين الأجانب، بينهم أميركيون، قالوا إن مشاركتهم جاءت تضامناً مع إيران ودعماً لروايتها في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل أميركا.

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية الإيرانية، محمد مهدي إيماني بور، قوله لوكالة "تسنيم" إن نحو 400 مدون ومؤثر أجنبي شاركوا في مراسم التشييع التي امتدت ستة أيام وشملت عدة مدن إيرانية.

وكان أبرز الحاضرين المؤثر الأميركي جاكسون هينكل، الذي ظهر في تسجيلات مصورة وهو يقود هتافات باللغة الإنكليزية مناهضة للولايات المتحدة والصهيونية خلال مراسم التشييع في طهران.

وذكرت "تايمز" أن هينكل، الذي يعرّف نفسه بأنه من أنصار تيار "شيوعية ماغا"، يروج لمواقف مؤيدة لروسيا وإيران عبر حسابه على منصة "إكس"، ويتابعه نحو 3.8 ملايين شخص، كما أعلن في عام 2025 إقامته في موسكو.

وشارك أيضاً كريستوفر هيلالي، أحد مؤسسي "الحزب الشيوعي الأميركي"، الذي قال لشبكة "سي إن إن" إن حضوره يهدف إلى "إظهار التضامن مع الشعب الإيراني في مواجهة الإمبريالية الأميركية والصهيونية".

وعند سؤاله عن الانتقادات الموجهة لإرث خامنئي، رفض تلك الاتهامات، معتبراً أنه كان يدافع عن بلاده في مواجهة محاولات تغيير النظام المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما حضرت الناشطة الأميركية كالا والش، التي سبق أن شاركت في الحملة الرئاسية للسيناتورة إليزابيث وارن، وقالت لقناة "برس تي في" الإيرانية إن خامنئي كان "قائداً لكل الشعوب التي تناضل ضد الإمبريالية والغطرسة والصهيونية"، واصفة إياه بأنه "أعظم قائد مناهض للإمبريالية" في حياتها.

وشملت قائمة المشاركين أيضاً الصحفي الأميركي ماكس بلومنثال، مؤسس موقع "غرايزون"، الذي وصف مراسم التشييع بأنها "الأكبر في التاريخ"، إلى جانب شخصيات بريطانية تحدثت عن أجواء الحزن والتحدي التي رافقت مراسم التشييع.

ورأت شبكة "سي إن إن" أن طهران سعت إلى توظيف حضور المؤثرين الأجانب لإظهار صورة دولة متماسكة في ظل الحرب، بينما أشارت إلى القيود المفروضة على الإعلام داخل البلاد وعمليات قطع الإنترنت خلال حملات أمنية سابقة.

وفي المقابل، أثار ظهور الأميركيين في مراسم التشييع انتقادات في أوساط مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ ذكرت "تايمز" أن سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس، أعاد نشر تعليق أشار إلى قانون الخيانة الأميركي، وسط دعوات إلى محاكمة المشاركين عند عودتهم إلى الولايات المتحدة.