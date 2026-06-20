أميركا.. 13 مصاباً بإطلاق نار في شيكاغو

شفق نيوز- واشنطن

أفادت قناة "ABC" الأميركية نقلاً عن شرطة مدينة شيكاغو، يوم السبت، بإصابة 13 شخصاً على الأقل تتراوح أعمارهم بين 17 و47 عاماً بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار على حشد من الناس.

ووقع الحادث في منطقة برينستون بارك حوالي الساعة 11:00 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، حيث فتح شخصان النار من سيارة مارة في الجزء الجنوبي من المدينة.

وقال محققون إن سيارة دفع رباعي حمراء اقتربت من حشد كبير، وأطلق شخصان كانا بداخلها النار، ثم لاذا بالفرار.