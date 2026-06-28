أميركا وإيران تتفقان على وقف الضربات

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤولون أميركيون، مساء اليوم الأحد، بأن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات فيما بينهما.

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤولين الأميركيين قولهم، إن اجتماعاً أميركياً إيرانياً سيُعقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، يركز على حل أزمة مضيق هرمز.

بدوره، نقل "أكسيوس" أيضاً عن مصدر قوله، إن الخط الساخن بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري لم يكن قد دخل الخدمة حتى يوم السبت.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، نفت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلغاء المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، مؤكدة أن تبادل الرسائل مستمر والمحادثات التقنية لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد أفادت، الأحد، بتعليق المحادثات الأميركية الإيرانية المرتقبة في سويسرا وذلك بعد تجدد الضربات بين البلدين، بحسب ما نقلته عن أشخاص مطلعون على الأمر.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد قال إن المحادثات الفنية ستناقش الجوانب التقنية للاتفاق، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستُطبق خلال 60 يوماً، معرباً عن توقعه أن تلتزم طهران بتعهداتها.

وفي المقابل، شهدت الأيام الماضية تبايناً في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من الملفات، من بينها آلية استخدام الأموال الإيرانية المفرج عنها، وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران "تقدم تنازلات كبيرة للغاية"، مؤكداً في تصريحات لاحقة أنها "توافق على كل ما أريده"، بينما نفت طهران مراراً بعض البنود التي تحدث عنها المسؤولون الأميركيون، خصوصاً ما يتعلق بإنفاق الأموال المفرج عنها على شراء منتجات أميركية.