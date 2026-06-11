أميركا.. إخلاء طوابق في البنتاغون بعد رصد "مواد خطرة"

شفق نيوز- واشنطن

أخلت السلطات الأميركية، يوم الخميس، عدة طوابق من مبنى وزارة الحرب الأميركية (بنتاغون) بمقاطعة أرلينغتون في ولاية فرجينيا، للتعامل مع "حادث يتعلق بمواد خطرة".

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أن الأنظمة داخل المبنى "كشفت عن مشكلة في جودة الهواء تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية حتى نحدد مدى خطورتها".

وأضاف بارنيل: "تنفذ الوزارة بروتوكولات الحماية القياسية، بما في ذلك أمر الاحتماء في المكان للمنطقة المتضررة. فرق الاستجابة موجودة في مكانها ومستعدة لدعم شاغلي المبنى".

ووفقاً للناطقة باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة أرلينغتون، النقيبة جيمي جيل، فإن فريق الاستجابة للمواد الخطرة التابع لوكالة حماية قوة البنتاغون يستجيب للحادثة بمساعدة إدارة إطفاء مقاطعة أرلينغتون.

وأشار منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من إطفاء والخدمات الطبية الطارئة في أرلينغتون، إلى أن فريق المواد الخطرة يعمل في البنتاغون "أثناء حادثة مواد خطرة".

وذكر مصدران مطلعان أن الطوابق من الثاني إلى الخامس، في الممرات من الرابع إلى السابع من مجمع البنتاغون الشاسع، تم إغلاقها.

وأخبر مصدر ثالث شبكة "سي إن إن" أن شرطة المبنى ترتدي أقنعة غاز ومعدات وقائية كيميائية كاملة.