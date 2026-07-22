أميركا توقع اتفاقيتين للتعاون النووي مع السعودية

شفق نيوز- واشنطن

أكدت وزارة الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاقية تاريخية للتعاون النووي، واتفاقية ضمانات ثنائية.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان أهداف اقتصادية واستراتيجية، مبينة أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود.

وأشارت إلى أن الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأميركية، سيتم رفع الاتفاقية إلى الكونغرس للمراجعة، موضحة أن اتفاقية التعاون النووي السلمي مع السعودية تعزز منع الانتشار النووي.