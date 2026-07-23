أميركا تفرض عقوبات على قيادي في "الإخوان" وأفراد وكيانات تدعم حماس

شفق نيوز- واشنطن

أكدت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك"، فرض عقوبات على القيادي في تنظيم الإخوان في مصر محمود الإبياري و 3 أفراد و 3 كيانات، بتهمة توفير دعم مالي ولوجستي لحركة حماس.

وقالت الوزارة، إن كيانين مدرجين على قائمة العقوبات يعملان بصفة "جمعيات خيرية وهمية" مرتبطة بالتنظيم، وقاما بتحويل تمويل كبير إلى الجناح العسكري لحماس.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "ستواصل إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقة الإرهابيين ومن يمولهم بلا هوادة".

وأضاف بيسنت أن "الإرهابيين، سواء كانوا يعملون تحت غطاء الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية، فإن كل من يسهّل عمل حماس سيُكشف، وستفرض عليه العقوبات ويحاسب".

وأوضحت الوزارة الأميركية أن العقوبات المعلنة، تستند إلى إجراءات سابقة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضد حماس وتنظيم الإخوان المسلمين، بما في ذلك التدابير المعلنة في 12 آذار/مارس 2026 و21 كانون الثاني/يناير 2026، والتي استهدفت الشبكة العالمية للميسّرين الماليين والعناصر التشغيلية والجمعيات الخيرية الوهمية التي تدعم الأنشطة الإرهابية.

وأضافت أن هذه الإدراجات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، وهو السلطة الرئيسية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لفرض عقوبات مكافحة الإرهاب.

وتُصنف الولايات المتحدة الأميركية، حركة حماس بصفتها "منظمة إرهابية أجنبية" بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي.