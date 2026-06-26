أميركا تسلّم باكستان 22 إيرانياً من أفراد ناقلة نفط محتجزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام، يوم الجمعة، بقيام الولايات المتحدة بتسليم 22 إيرانياً من أفراد طاقم ناقلة النفط " MT Lenore"، إلى السلطات الباكستانية، بعد احتجاز الناقلة في المحيط الهندي خلال الفترة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بتسليم 22 فردا من طاقم ناقلة نفط إيرانية احتجزتها واشنطن إلى القنصلية الإيرانية في كراتشي بباكستان.

وقال التلفزيون الإيراني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بإنشاء ما وصفه بـ"خط اتصال" مباشر مع أمريكا، لمنع وقوع أي حوادث في مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن إقامة خط أو "قناة الاتصال" بين البلدين يأتي تنفيذاً للبند الخامس من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.