أميركا تبلغ إسرائيل بـ"التأهب" وبريطانيا: جاهزون

شفق نيوز- الشرق الأوسط

ردت بريطانيا، مساء الخميس، على تهديد الحرس الثوري، بأنها "جاهزة للتصدي" إلى أي هجوم إيراني.

وجاء الرد البريطاني، بعد أن وجه الحرس الثوري، في بيان له قبل قليل، تحذيراً إلى المملكة المتحدة، متهماً إياها، بالمشاركة في الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على إيران، محذراً إياها من الاستمرار في ذلك.

وبالمقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا نظراءهم في إسرائيل للتأهب.

فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن تل أبيب ترغب باستهداف مواقع لم تُستهدف من قبل في إيران إذا انضمت للحرب.

كما بينت "رفع حالة الجهوزية بسلاح الجو والدفاعات الجوية تحسبا لأي تصعيد مع إيران".

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، في بيان مشترك، عن وحدة موقفها في إدانة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المستمرة على أراضيها، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تستند إلى تصعيد متواصل يستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية.

وتصاعدت حدة المواجهة بين واشنطن وطهران فجر اليوم الخميس، مع إعلان مسؤولين إيرانيين تعرض منطقة منفذ الشلامجة الحدودي لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بجروح، وفق ما أفاد به مساعد محافظ خوزستان الإيرانية.